Die Zeit vergeht wie im Fluge – davon kann auch Bibi Claßen (27) ein Lied singen! Im März wurde die YouTuberin Mutter einer Tochter und Sohnemann Lio (1) ist seitdem ein großer Bruder. Mittlerweile ist der kleine Mann allerdings gar nicht mehr so klein – schon im Herbst feiert er seinen zweiten Geburtstag. Jetzt sorgt Bibi mit einem neuen Foto von ihrem Spross für Begeisterung bei den Followern...

"Er wird so schnell groß", stellte Bibi unter einem Instagram-Bild fest, auf dem sie Lio – eingehüllt in ein Handtuch – am Strand fest an sich drückt. Dabei konnte sich die gerade einmal 1,55 m große Web-Beauty einen Scherz nicht verkneifen und fuhr fort: "Wenn das so weiter geht, holt er mich bald ein." Dies war die perfekte Steilvorlage für ihren Ehemann Julian Claßen (27), der in den Kommentaren witzelte: "Das ist ja auch nicht schwer."

Bis Lio seine Mama in puncto Körpergröße überholt hat, dürfte allerdings noch eine Weile vergehen. Dennoch zeigt das Pic, dass der 20 Monate alte Junge in den vergangenen Wochen einen mächtigen Wachstumsschub hingelegt hat. Die Fans freuen sich so oder so über ein neues Pic des Claßen-Sprosses: Ihre Begeisterung drückten sie mit zahlreichen Likes aus.

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihren Kindern Lio und Emily

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Bibi und Lio Claßen im Februar 2020

Instagram / bibisbeautypalace Bibi Claßen mit ihrem Sohn Lio



