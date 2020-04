Wie zieht Bibi Claßen (27) die Erziehung ihrer beiden Kinder durch? Die YouTuberin begrüßte erst vor Kurzem gemeinsam mit ihrem Ehemann Julian Claßen (26) ihr zweites Kind: Töchterchen Emily. Die Blondine und der Webstar sind bereits Eltern des einjährigen Lio. Mit den zwei Kleinen im Haus kann es bei der Beauty schon mal chaotisch werden. Doch streng ist Bibi dennoch nicht…

In einem neuen YouTube-Video stellte sich die beliebte Influencerin am vergangenen Sonntag den neugierigen Fragen ihrer Fans. Ein Follower wollte natürlich wissen, ob Bibi eine strenge Mama sei. "Eher nicht, nee", beantwortete sie die Frage zögerlich. Sie setze zwar Grenzen und es sei ihr sehr wichtig, dass ihre Kinder gut erzogen seien, richtig streng sei sie aber nicht. "Ich glaube aber, dass Du bei Dingen, die gefährlich sind, richtig ausrastest, wenn Lio an eine Steckdose geht oder so", entgegnete Julian. Er würde deutlich strenger durchgreifen als Bibi.

Was für sie das Schönste daran sei, eine zweifache Mutter zu sein, wollte ein anderer Fan wissen. "Zwei Kinder schenken einem mehr Liebe als ein Kind, und wir haben ein Leben mehr in die Welt gesetzt", meinte Bibi im Netz. Sie freue sich darauf, wenn die beiden alt genug seien, um miteinander zu spielen und dann füreinander da seien.

YouTube / BibisBeautyPalace Bibi Claßen, YouTuberin

Instagram / julienco_ Julian Claßen mit seinen Kindern Lio und Emily

Instagram / bibisbeautypalace Der Webstar Bibi Claßen



