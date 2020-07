Ben Affleck (47) und seine Freundin Ana de Armas (32) wirken verliebter denn je! Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Jennifer Garner (48) im Jahr 2018 schwebt der Schauspieler offenbar wieder im absoluten Liebesglück. Schon seit einigen Monaten sieht man den TV-Star regelmäßig am Turteln mit seiner neuen Partnerin an seiner Seite. Jetzt entdeckten Paparazzi das süße Pärchen erneut bei einem gemeinsamen Spaziergang!

Die Aufnahmen zeigen das Couple am vergangenen Dienstag beim Gassi gehen mit ihren beiden Hunden. Vollkommen gelassen schlendern die Turteltauben durch die Straßen am Venice Beach. Dabei schmiegt sich die "Blade Runner 2049"-Beauty in einem weißen Sommerkleid mit blumigen Details immer wieder an den Arm ihres Liebsten. Zwischendurch hielt das Pärchen mehrmals an, um sich verliebte Blicke zuzuwerfen, sich zu umarmen oder Küsse auszutauschen.

Doch Ben kann offenbar auch ganz anders. Erst kürzlich präsentierte der 47-Jährige seine verärgerte Seite – und das aus einem bestimmten Grund: Er und Ana wurden von einem Paparazzo belagert, der dem Paar vor dem Haus der brünetten Kubanerin auflauerte. Dem "Argo"-Darsteller platzte der Kragen. Mit den Worten "Du bist hier der Böse!" schnauzte er den Fotografen wütend an.

MEGA Ben Affleck und seine Freundin Ana de Armas, Juni 2020

MEGA Ben Affleck und Ana de Armas, Juni 2020

MEGA Ben Affleck, Schauspieler



