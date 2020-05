Ben Affleck (47) und Ana de Armas (32) können ihre Spaziergänge offenbar nicht in Ruhe genießen! Die beiden Schauspieler lernten sich vor Kurzem bei den Dreharbeiten zu "Deep Water" kennen und lieben. Aktuell scheinen sie sich besonders gerne zusammen die Beine zu vertreten: Schon mehrmals wurden sie in den Straßen von Los Angeles zusammen gesichtet, immer wieder verfolgten die beiden Turteltauben Paparazzi. Nun platzte Ben deshalb der Kragen!

Am vergangenen Sonntag drehten der "Batman v Superman: Dawn of Justice"-Darsteller und seine Liebste eine Runde mit ihren Hunden. Wie ein neues Twitter-Video zeigt, wurden die beiden dabei wieder einmal von einem Paparazzo belagert, der offenbar vor Anas Haus Fotos von ihnen machte. Das wollte sich Ben allerdings nicht gefallen lassen, er lief mit folgenden Worten wütend auf den Fotografen zu: "Ich schreie dich an, weil ich es verdammt noch mal so möchte. Du bist hier der Böse!"

Nicht immer reagiert Ben so allergisch auf Paparazzi. Bei einem Spaziergang mit Ana Anfang April war er ebenfalls abgelichtet worden. Damals reagierte der 47-Jährige nicht auf den Fotografen, sondern turtelte einfach weiter mit seiner Partnerin. Das Paar nahm sich sogar mehrmals in den Arm und küsste sich.

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Ana de Armas und Ben Affleck im April 2020

Getty Images Ana de Armas bei den Golden Globe Awards im Januar 2020

BG004/Bauergriffin.com / MEGA Ben Affleck und Ana de Armas im April 2020



