Sie spricht aus, was viele denken! Celeste Barber ist bekannt für ihre urkomischen Parodien, in denen sie Videos oder Fotos von berühmten Models, Schauspielerinnen oder Sängerinnen nachstellt – unter anderem die von Megastar Rihanna (32) oder Supermodel Emily Ratajkowski (29). Nun traf es Reality-Star Kim Kardashian (39): Celeste versuchte, deren Minitaille nachzuahmen – und machte dem Reality-TV-Star eine klare Ansage!

Auf Instagram postete Kim kürzlich ein Bild, das sie in einem engen Korsett und mit einer superschlanken Körpermitte zeigt – er darauffolgende Shitstorm war ein gefundenes Fressen für Celeste: Einige Tage später präsentierte sie eine Fotocollage mit Kims Schnappschuss auf der linken, und ihrer Nachstellung – in wenig glamouröser Shape-Unterwäsche – auf der rechten Seite. Für den hinzugefügten Kommentar bekam die Australierin viel Zuspruch von ihrer Community: "Kim, tu' dir selbst einen verdammten Gefallen und kauf' dir eine Nummer größer, Schätzchen." Auch die 2 Broke Girls-Schauspielerin Kat Dennings (34) stimmte Celeste wohlwollend zu und meinte: "Ich bevorzuge die rechte Seite."

Vor über fünf Jahren begann die 38-Jährige mit ihren Nachahmungen – sie wolle damit zeigen, dass die Aufnahmen der Stars nichts mit der Realität zu tun hätten. In einem ihrer ersten Beiträge verglich sie sich mit Jennifer Hawkins: "Links sieht man Jennifer Hawkins in ihren Flitterwochen. Rechts mich in meinen." Während die Miss Australia von 2004 in einem knappen Bikini im türkisblauen Meer posierte, trotzte Celeste in einem gelben Regencape dem schlechten Wetter.

Anzeige

Getty Images Celeste Barber bei The Daily Front Row Fashion LA Awards im März 2019

Anzeige

Getty Images Celeste Barber beim Ferrari F8 Tributo Launch im August 2019

Anzeige

Instagram/celestebarber Collage von Celeste Barber und Jennifer Hawkins, Juli 2013



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de