Neuigkeiten im großen Sexhandel-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66)! Der Unternehmer sorgte in den vergangenen Jahren für große Schlagzeilen: Zahlreiche Frauen warfen dem Finanzexperten vor, sie als Minderjährige missbraucht zu haben. Gemeinsam mit seiner früheren Assistentin und Lebenspartnerin Ghislaine Maxwell (58) soll der Investmentbanker einen regelrechten Sexhandelsring betrieben haben. Epstein selbst wurde 2019 wegen Prostitution und Menschenhandel verurteilt – seine mutmaßliche Komplizin wurde jedoch nicht verhaftet. Bis jetzt: Ghilaine Maxwell wurde jetzt vom FBI festgenommen!

Das berichtet nun NBC News. Demnach sei die Geschäftsfrau am Donnerstagmorgen in Bedford, New Hampshire von der US-amerikanischen Sicherheitsbehörde verhaftet worden. Noch im Laufe des Tages soll sie sich vor dem Bundesgericht verantworten müssen. Der 58-Jährigen wird vorgeworfen, an den Machenschaften Epsteins beteiligt gewesen zu sein – so heißt es laut einer Quelle aus Rechtskreisen in der Anklageschrift.

Ghislaines Anwälte hatten während der zahlreichen Prozesse immer bestritten, dass ihre Mandantin etwas mit Epsteins Verbrechen zu tun habe. Eines der Opfer, Virginia Giuffre, sagte jedoch vor Gericht aus, die Ex-Partnerin des Verurteilten habe ihm dabei geholfen, die jungen Mädchen anzuwerben.

Palm Beach Sheriff's office/Zu/ActionPress Jeffrey Epstein, US-Milliardär

Getty Images Ghislaine Maxwell in New York, 2014

Netflix/Jeffrey Epstein: Stinkreich Virginia Roberts in "Jeffrey Epstein: Stinkreich"



