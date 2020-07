Jeremy Pascal Wollny hat eine richtige Body-Transformation hingelegt! Schon vor einigen Jahren stieg der Sohn von Silvia Wollny (55) aus der Familien-Doku Die Wollnys aus. Er und seine Sippe liegen nämlich im Clinch. Auch wenn der Haussegen in Hinblick auf die Verwandtschaft noch ordentlich schief hängt, läuft es in anderen Bereichen richtig gut für Jeremy Pascal: Er hat nicht nur seit Kurzem eine neue Frau an seiner Seite – nun gab er auch bekannt, dass er in der vergangenen Zeit so einige Pfunde abgenommen hat!

Bye-bye Babyspeck! Der 23-Jährige stellte sich in seiner Instagram-Story den neugierigen Fragen seiner Fans – und einem aufmerksamen Follower ist natürlich nicht entgangen, dass Jeremy sich ordentlich verändert hat und hakte mal genauer nach, wie viel der Reality-TV-Star abgenommen habe. "Ich habe 145 Kilogramm gewogen, in 1,5 Jahren habe ich 65 Kilogramm abgenommen", erklärte er daraufhin. Doch das Fett sollte nicht nur schmelzen – die Muskeln sollten dafür auch wachsen: "Und dann auf 115 Kilogramm Muskelmasse hochtrainiert. Drei Jahre hat das gedauert", gab er stolz bekannt.

Tatsächlich beweist auch sein Instagram-Feed, dass aus Jeremy Pascal ein richtiger Sportliebhaber geworden ist. Immer wieder zeigt sich der Vater einer Tochter im Fitnessstudio oder präsentiert eindrucksvoll seinen muskulösen Oberkörper. Die Fans sind von den aktuellen Schnappschüssen regelrecht begeistert. "Hübscher junger Mann geworden", fand eine Userin. "Du bist kaum wiederzuerkennen. Super siehst du jetzt aus", schwärmte ein anderer Supporter.

Instagram / jeremyp_wollny Jeremy Pascal Wollny im März 2020

Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy Pascal Wollny im März 2019

Facebook / Jeremy Pascal Wollny Jeremy Pascal Wollny, Reality-TV-Star



