Silvia Wollny spricht sich mit Jeremy-Pascal vor Kamera aus!

Silvia Wollny (59) und Jeremy-Pascal Wollny nähern sich nach langer Familienfehde langsam wieder an – und das sogar live in den sozialen Netzwerken. In einem TikTok-Livestream am 2. Juni besprachen die beiden ihren Streit und das heutige Verhältnis zueinander. "Du warst ein paar Jahre aus unserem Leben raus. Man hat sich ausgesprochen", stellte die Wollny-Mutter hier klar. Jeremy-Pascal habe seit rund einem Jahr wieder Kontakt zu dem Rest seiner Familie. "Eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war, meine Tochter in die Familie einzugliedern. Das war für mich eines der schönsten Bilder in meinem Leben, meine Tochter auf dem Arm von meiner Mutter zu sehen", schwärmte der Wollny-Sohn im Gespräch.

Die Wogen scheinen geglättet, was auch Fans der Familie freuen könnte. Stattdessen brach noch vor dem Livestream eine ganz andere Debatte auf Instagram aus. Silvia kündigte den Talk mit einem Beitrag an – darauf zu sehen ist Cataleya Wollny (5), die Tochter von Calantha Wollny (23), mit der die Familie wiederum keinen Kontakt hat. "Wieso muss man dieses Foto auswählen und keins von euch beiden?", fragt sich ein User. "Ich mag ja die Wollnys sehr gerne, aber ein Foto von Cataleya posten, um zu verkünden, dass man mit dem Sohn live geht, wo man genau weiß, dass Probleme zwischen Jeremy und Calantha herrschen, finde ich dann doch etwas respektlos", schreibt ein weiterer Nutzer erzürnt.

Damit scheinen längst noch nicht alle Krisenherde in der Großfamilie Wollny beseitigt zu sein. Silvia hat insgesamt immerhin elf Kinder – hier besteht also viel Konfliktpotenzial. Nachdem sich die elffache Mama von ihrem ersten Mann und Jeremy-Pascals Vater Dieter Wollny (65) getrennt hatte, keimte der Streit mit Jeremy-Pascal auf. "Natürlich war ich emotional sehr verletzt (...), aber am Ende habe ich den Weg zu meiner Familie zurückgefunden", erklärte er hierzu im Livestream. Calantha soll seit einigen Jahren keinen Kontakt zu ihrer Familie haben. Ihre Tochter Cataleya wohnt nicht bei ihrer Mama, sondern stattdessen bei ihrer Oma Silvia in der Türkei. Eine Aussprache gab es hier wohl noch nicht.

Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny im April 2023

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

