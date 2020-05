Jeremy-Pascal Wollny schwebt wieder auf Wolke sieben! Im vergangenen Jahr machte das Mitglied der wohl bekanntesten deutschen Großfamilie mit seinem ersten Nachwuchs ordentlich Schlagzeilen. Von Sophie, der Mutter der gemeinsamen Tochter, hat er sich mittlerweile jedoch getrennt. Inzwischen hat neben der kleinen Jouline-Melodie auch wieder eine andere Frau im Herzen des Reality-Darstellers einen Platz gefunden: Jeremy-Pascal ist in einer Beziehung!

In einer Instagram-Fragerunde hakte ein neugieriger Fan bei dem 23-Jährigen nach und wollte wissen, ob er noch Single sei. Daraufhin antwortete der Neusser: "Nein, ich bin glücklich vergeben. Ich liebe dich, mein Schatz." Dazu umrahmte er den Buchstaben C mit einem Herz und einer Rose. Wer genau die Glückliche mit diesem Anfangsbuchstaben ist, wollte er allerdings nicht verraten. Auch wie lange er mit seiner Liebsten bereits in einer Beziehung ist, ließ Jeremy-Pascal offen.

Die Familie des ehemaligen TV-Stars wird seine neue Freundin wohl nicht kennenlernen: Jeremy-Pascal steht mit seiner Mutter und seinen Schwestern schon seit Jahren auf Kriegsfuß! Er gab unter eidesstattlicher Versicherung preis, dass seine Mutter Silvia (55) seinen Vater Dieter (61) für tot erklärt haben soll. In Zukunft wolle er sich auf seinem Account dazu noch genauer äußern.

Jeremy-Pascal Wollny und seine Tochter Jouline-Melodie im Juli 2019

Jeremy-Pascal Wollny im September 2015

Silvia Wollny, TV-Star



