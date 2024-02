Familie versöhnt? Jeremy-Pascal feiert Karneval mit Wollnys

Jeremy-Pascal Wollny scheint sich seiner Familie tatsächlich wieder anzunähern. Das entfremdete Mitglied der berühmten TV-Familie war zuletzt in Kritik geraten. Seine Schwester Calantha (23) hatte ihn mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Daraufhin wetterte der Realitystar im Netz, sie habe "psychische Probleme". Trotz aller Dramen soll er aber wieder Kontakt zu seiner Familie haben. Und nun feiert Jeremy-Pascal sogar Karneval mit den Wollnys.

Die ausgelassene Feier teilt Jeremy-Pascal in seiner Instagram-Story. In der feiernden Menge sind nicht nur einige seiner Geschwister zu sehen, sondern vor allem auch Mama Silvia (59). Gemeinsam genießt die wiedervereinigte Familie offenbar den Tag auf der Straße bei den bunten Karnevalszügen. "Was für ein schöner Tag", schreibt er dazu. In einem Clip sind unter anderem seine Schwestern Sarafina (29) und Sarah-Jane (25) markiert.

Anfang Februar äußerte auch Silvia sich zu dem derzeitigen Familiendrama. Dabei stellte sie sich zwar nicht auf eine Seite, distanzierte sich aber von Calanthas Anschuldigungen. "Es ist schmerzhaft zu sehen, wie unser familiäres Verhältnis in den letzten Monaten in den sozialen Medien verzerrt wird", meinte die 59-Jährige im Netz betrübt. Ihre Tochter habe stets ihre Unterstützung erfahren. Sie betont aber auch: "Die Vorwürfe gegen Jeremy-Pascal wurden vor Jahren gerichtlich geprüft und das Verfahren wurde eingestellt."

Anzeige

RTLZWEI Silvia Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny im April 2023

Anzeige

Instagram / calantha_wollny Calantha Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de