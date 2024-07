Deshalb zog Jeremy-Pascal Wollny damals bei Mama Silvia aus

Es war wohl ein Schock für alle Wollny-Fans: Knapp zwölf Jahre ist es nun her, dass Silvia Wollny (59), das Familienoberhaupt der kultigen Großfamilie, sich von ihrem damaligen Ehemann Dieter Wollny (65) trennte. Damals entschied sich der Teenager Jeremy-Pascal mit seinem Vater zu gehen – nun erklärt er seine Entscheidung in einem Video auf Instagram: Nachdem sein Vater ihm die Trennung der Eltern verkündet hatte, kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Jeremy und Silvia. Dabei sei er sehr trotzig gewesen, woraufhin es der elffachen Mutter reichte. "Jeremy, wenn du willst, kannst du auch mit deinem Vater fahren", wiederholt er die Worte seiner Mutter. "Dann habe ich meine Sachen gepackt und bin mit meinem Dad", erzählt der TV-Star.

Rückblickend bewertet der heute 27-Jährige sein damaliges Verhalten als das eines "trotzigen Jugendlichen" und kann inzwischen darüber lachen. Dennoch führte die "banale" Auseinandersetzung zwischen Mama und Sohn zu einer jahrelangen Familienfehde. Inzwischen scheint aber alles vergeben und vergessen zu sein. "Je älter man wird, desto mehr versteht man, dass nicht jedes Handeln das Beste war und man fängt an, viele Dinge anders zu sehen", lässt die an der Geschichte beteiligte Wollny-Mama das Video ihres Sprösslings nicht unkommentiert. Als Zeichen, dass zwischen ihnen alles wieder gut ist, antwortet Jeremy darauf mit mehreren Herz-Emojis.

Erst vergangenen Monat ließen die 59-Jährige und Jeremy-Pascal ihre Fans an ihrer erneuten Annäherung teilhaben: In einem TikTok-Livestream thematisierten die beiden ihren Streit und ihr heutiges Verhältnis zueinander. Hier betonte Silvias einziger Sohn auch, wie wichtig es ihm sei, dass nun sein eigenes Kind Kontakt zur Familie habe. "Eine der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war, meine Tochter in die Familie einzugliedern", erzählte der junge Vater und fügte hinzu: "Das war für mich eines der schönsten Bilder in meinem Leben, meine Tochter auf dem Arm von meiner Mutter zu sehen."

Anzeige Anzeige

Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny im April 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / _jeremypascalwollny_ Jeremy-Pascal Wollny, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Jeremy-Pascal heute so reflektiert über sein Verhalten von damals denkt? Ja, inzwischen ist er schließlich erwachsen und selbst Vater. Nein, seine reflektierte Art überrascht mich. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de