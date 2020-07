Was für ein süßer Geburtstags-Throwback! Cindy Crawford (54) ist stolze Zweifach-Mutter. Ihre Kids Kaia (18) und Presley Gerber (21) sind mittlerweile erwachsen und stehen auf eigenen Beinen – sie arbeiten beide als Models und sind dabei total gefragt. Während die 18-Jährige stets brav ihren Aufgaben nachgeht, rebelliert ihr älterer Bruder gerade ganz schön – er hat sich beispielsweise ein Gesichtstattoo stechen lassen. Für seine Eltern bleibt Presley aber wohl immer ihr kleiner Junge. Mit einem niedlichen Kinderbild gratulierte ihm seine Mama Cindy jetzt zu seinem 21.!

Auf Instagram veröffentlichte die Brünette ein Foto von sich und Presley vor einigen Jahren. Darauf kuschelt Cindy mit Presley, der damals noch ein Kind war, am Strand – beide lachen zufrieden in die Kamera. "Für immer mein kleiner Junge! Alles Liebe zum 21. Geburtstag, Presley! Wie schnell sind die Jahre nur verflogen? Ich bin dankbar, für die gemeinsame Zeit der letzten Monate. Ich kann dein Herz und deinen Wachstum sehen, ich bin so stolz auf dich", schrieb die Beauty. Den rührenden Post kommentierte Presley auch liebevoll. Er verfasste: "Ich liebe dich, Mama. Danke dir für das Geschenk des Lebens."

Auch Presleys Vater Rande Gerber (58) ließ es sich nicht entgehen, seinem Sprössling liebe Zeilen zu widmen. Er erhofft sich trotz dessen, dass Presley ein erwachsener Mann geworden ist, auch jetzt noch eine wichtige Rolle in seinem Leben zu spielen. "Ich würde mich freuen, wenn du ab und zu meinen Rat einholen würdest, selbst wenn du ihn nicht brauchst. Ich liebe dich", lauteten seine Worte.

