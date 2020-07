So lässt Jan Leyk (35) nicht von seiner Freundin reden! Am Freitag erfreute der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller seine Fans mit einem seltenen Pärchenschnappschuss. Zwar hatte er in der Vergangenheit schon das eine oder andere Bild mit seiner Liebsten geteilt – viel zu sehen gab es von der Blondine aber meistens nicht. Mal tauchten ihre Arme, mal ihr halbes Gesicht auf den Aufnahmen auf. Diesmal gewährte er freien Blick auf den ganzen Körper seiner Freundin – und der wurde von einem Fan nun heftig kritisiert. Ein Grund für Jan, heftig gegen die Userin zu schießen!

"Gib deiner Perle mal Essen, die Zahnstocher müssen mal 'ne Kurve bekommen!", hatte sich eine Followerin unter dem Instagram-Beitrag des TV-Stars über die schlanke Silhouette der Beauty lustig gemacht. Dafür bekam sie direkt einen bissigen Kommentar des Tattooliebhabers zurück. "Folgender Deal: Ich koche ihr gleich 'ne leckere Bolognese und du fragst deine Eltern noch mal, ob sie dir 'ne Pfanne Anstand und Benehmen brutzeln können", verteidigte er die Frau an seiner Seite und stellte gleichzeitig klar, dass er das Verhalten seines Fans überhaupt nicht in Ordnung finde.

"Als Dessert eventuell ein Anti-Neid-Tiramisu, und um das ganze runterzuspülen einen leckeren Hirnschnaps", wetterte er weiter und wurde vom Rest seiner Community für diese Antwort ziemlich gefeiert. "Richtig so" oder "Bravo für diesen Spruch", kommentierten andere User seinen Anti-Bodyshaming-Post, der mittlerweile auch schon weit über 3.000 Likes sammeln konnte.

Jan Leyk und seine Partnerin

Der ehemalige "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller Jan Leyk

Jan Leyk mit seiner Freundin und Hund Bruno, Dezember 2019

