"Kleines Wunder": Jan Leyk teilt neues süßes Ultraschallbild

Jan Leyk (38) gibt weitere Einblicke in die Schwangerschaft seiner Liebsten. Vor einigen Wochen verkündete der Kampf der Realitystars-Kandidat ganz überraschend in einem Livestream, dass seine Freundin Franzi von ihm schwanger ist. Obwohl der DJ diese besondere Zeit größtenteils im Privaten genießen will, teilt er auch immer mal wieder kleine Schwangerschaftsupdates mit den Fans. Nun postete Jan ein zuckersüßes Ultraschallbild seines ungeborenen Kindes.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der 38-Jährige nun einen neuen Schnappschuss des Babys. "In einer Welt voller Hass, Ängste und Sorgen schenkt uns dieses kleine Wunder ein Zeichen und zeigt uns, worauf es wirklich im Leben ankommt: Liebe", schwärmte er. Auf dem Ultraschallbild ist bei genauer Betrachtung nämlich ein kleines Herz über dem Embryo zu erkennen. Offenbar freut sich Jan auch schon sehr auf seinen Nachwuchs, denn er versicherte anschließend, dass er für sein Kind weiterhin an sich arbeiten wolle. "Wenn du dann hier bist, zeige ich dir, wie schön das Leben sein kann und wie sehr du es verdient hast, in Geborgenheit und mit unendlich viel Wärme aufzuwachsen", schrieb der einstige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller. In seiner Story verriet er dann noch, dass Franzi mittlerweile in der elften Schwangerschaftswoche sei.

Kurz nach der Verkündung der Baby-News hatte Jan im Promiflash-Interview erzählt, wie er von seinem Vaterglück erfahren hatte. "Meine Frau hat mich am 21. Dezember damit überrascht und den positiven Schwangerschaftstest im selbst gebastelten Adventskalender versteckt", erinnerte er sich.

Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk und seine Partnerin Franzi im September 2022

Anzeige

Instagram / leykenda Ultraschallbild von Jan Leyks Nachwuchs, 2023

Anzeige

Instagram / leykenda Jan Leyk im Mai 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de