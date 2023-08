Karl Luis: Jan Leyk ist Vater eines kleinen Jungen geworden

Jan Leyk (38) schwebt im siebten Himmel! Anfang des Jahres hatte der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller verkündet, dass er und seine Partnerin Franzi ihr erstes Kind erwarten. Danach ließ er seine Community an der Reise zum Babyglück teilhaben und zeigte sich richtig emotional in Bezug auf seinen Sprössling. Nun war es so weit: Jans Sohn ist auf die Welt gekommen!

Auf Instagram teilt er ein süßes Bild, auf dem der Kleine sich an den Finger seines Papas krallt – das Krankenhausbändchen an seinem Arm verrät den Namen von Leyk Junior: Er hört auf den Namen Karl Luis und ist am 11. August geboren. Anschließend postet der Influencer noch ein Bild mit seinem Nachwuchs auf der Brust. "Alles", schreibt Jan ganz verliebt dazu.

Die Promikollegen sind in den Kommentaren ebenfalls ganz erfreut über den neuen Erdenbewohner. "Glückwunsch Bro, viel Liebe und Gesundheit für dich und deine kleine Familie", freut sich Filip Pavlovic (29). "Ab jetzt wird es teuer! Viel Erfolg", witzelt Oliver Pocher (45) und auch Steffen Henssler (50) und Pietro Lombardi (31) gratulieren herzlich.

Instagram / leykenda Jan Leyk und Franzi im Oktober 2022

Instagram / leykenda Jan Leyk mit seiner Verlobten Franziska im Juni 2023

Instagram / leykenda Jan Leyk und seine Partnerin Franzi im September 2022

