Khabib Nurmagomedov (31) trauert um seinen Vater. Zuletzt sorgte der Sportler im vergangenen April mit seinem Online-Beef gegen MMA-Star Conor McGregor (31) für Aufsehen: Damals beleidigte Conor die Frau seines muslimischen Konkurrenten als "Handtuch" – den Zoff wollten die beiden Männer daraufhin im Ring austragen. Dabei rückte auch Khabibs Vater Abdulmanap Nurmagomedov als Trainer nie von der Seite der UFC-Bekanntheit. Jetzt ereilt Khabib ein trauriges Schicksal: Sein Vater Abdulmanap ist mit 57 Jahren verstorben.

Wie diverse internationale Medien berichteten, bestätigte der tschetschenische Präsident und Freund der Familie, Ramzan Khadyrov, am vergangenen Freitag Abdulmanaps Tod. Bereits im April wurde der 57-Jährige aufgrund einer Lungenentzündung in eine Klinik in Dagestan eingeliefert. Weil sich sein Zustand verschlechterte, wurde Abdulmanap in ein Moskauer Krankenhaus verlegt, wo eine Infektion mit dem derzeit gefährlichen Virus bestätigt worden ist. Nach der Diagnose erlitt der Kampfsport-Fan einen Herzinfarkt, musste operiert und zweimal in ein künstliches Koma versetzt werden.

Die tiefe Bewusstlosigkeit hätte Abdulmanap möglicherweise ohne gesundheitliche Schäden überstehen können. Durch die anhaltende Infektion verursachte das Virus allerdings Schäden am Herzen und an den Nieren des Russen. Deshalb galt Abdulmanaps Zustand zuletzt auch als äußerst kritisch.

Instagram / khabib_nurmagomedov Abdulmanap Nurmagomedov, Vater von Khabib Nurmagomedov

Getty Images Abdulmanap Nurmagomedov und sein Sohn Khabib Nurmagomedov, November 2018

Getty Images Khabib Nurmagomedov und sein Vater Abdulmanap, Oktober 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de