Steht Celine eine Zukunft ohne ihre Krankheit bevor? Am Mittwoch startete auf RTL2 die neue Doku-Reihe Die Gruppe – Schrei nach Leben!, in der sechs junge Erwachsene ein halbes Jahr im Kampf gegen ihre psychischen Probleme begleitet werden. Dazu gehört auch die 20-jährige Celine. Sie leidet seit ihrem 13. Lebensjahr an Depressionen und einer Essstörung – und wird davon im Alltag immer wieder eingeholt. Im akuten Fall ist sie antriebslos und liegt teilweise tagelang im Bett. Wie stehen die Chancen, dass sie ihr Leiden eines Tages hinter sich lassen könnte?

Die Therapeutin Diana Kerzbeck betreut die Gruppe und erklärte kürzlich im Promiflash-Interview, dass die von psychischen Problemen betroffenen Personen nur geheilt werden können, wenn sie sich selbst bewusst darauf einlassen: "Die Patienten selbst entscheiden, ob sie sich als geheilt ansehen oder auf welcher Stufe sie sich in ihrem Prozess der Heilung gerade befinden." Dabei sei es wichtig, Rückschritte schon von vornherein einzukalkulieren – und dennoch nicht aufzugeben.

In Celines Fall könnten die Chancen gut stehen: "Im Großen und Ganzen sehe ich der Zukunft positiv entgegen." Sie wolle gemeinsam mit ihrem Freund Patrick eines Tages eine Familie gründen und den landwirtschaftlichen Betrieb seiner Eltern weiterführen. "Aber vor allem meine körperliche und geistige Gesundheit stehen im Vordergrund. Ich will endlich glücklich sein und das Leben uneingeschränkt genießen können", fügte die Hessin abschließend hinzu.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

RTL2 Die "Die Gruppe - Schrei nach Leben!"-Teilnehmer

Instagram / celine_itnr Celine Ittner

RTL2 Die "Die Gruppe - Schrei nach Leben!"-Teilnehmer



