Emotionaler Start von "Die Gruppe – Schrei nach Leben!": In der zweiten Staffel der Doku-Serie werden seit Mittwochabend mehrere junge Menschen begleitet, die mit psychischen Problemen zu kämpfen haben. Unter ihnen ist auch Celine: Die junge Frau leidet an starken Depressionen und einer Essstörung – sie war deswegen bereits mehrfach in Therapie. Doch mit ihrer Krankheit ist die 20-Jährige nicht alleine: Wie sie jetzt im Promiflash-Interview verriet, ist ihr Freund ihre größte Stütze – doch anfangs war es nicht leicht für ihn!

"Niemand kennt mich so gut wie er und kann mir die Kraft und den Halt geben, den ich vor allem dann brauche!", schilderte Celine im Gespräch mit Promiflash. Als sie ihren Liebsten kennenlernte, hätte sie ihm direkt von ihrer Erkrankung erzählt – obwohl er gewusst habe, dass die Beziehung nicht leicht werden würde, sei Patrick bei Celine geblieben und habe sogar während ihres Aufenthalts in der Psychiatrie regelmäßig besucht: "Er ist einfach ein unglaublich starker und liebevoller Mann, der immer hinter mir steht, komme was wolle!"

Patrick war zudem lange einer der Wenigen, die überhaupt von Celines Depressionen wussten. Doch weshalb ging die Brünette mit ihrer Erkrankung dann nun sogar in eine TV-Show? "Ich sah darin die Chance, anderen Betroffenen zu zeigen, dass sie nicht allein mit ihren Problemen sind und es wichtig ist, sich Hilfe zu holen!", erklärte sie gegenüber Promiflash.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

RTL2 Die "Die Gruppe - Schrei nach Leben!"-Teilnehmer

Instagram / celine_itnr Celine Ittner mit ihrem Freund Patrick

Instagram / celine_itnr Celine, Teilnehmerin bei "Die Gruppe – Schrei nach Leben!"



