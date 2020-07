An den Liebesspekulationen ist tatsächlich was dran! Schon seit einigen Tagen kursieren die Gerüchte, dass UK-Model Katie Price (42) wieder liiert ist. Die TV-Bekanntheit hatte zuletzt eine lange On-Off-Beziehung mit ihrem Ex Kris Boyson geführt und nach dem endgültigen Aus vorerst genug von Männern gehabt. Jetzt ist sie aber wieder bereit, sich ins Liebesgetümmel zu stürzen. Katie bestätigt: Carl Woods ist der neue Partner an ihrer Seite.

Bisher hatte lediglich ein Insider verraten, dass die Dunkelhaarige den britischen Love Island-Star daten soll – jetzt schaffen die Turteltauben selbst Klarheit. Und zwar mit einem ersten Pärchenfoto. "Ich habe meinen perfekten Prinzen gefunden", schreibt die 42-Jährige auf ihrem Instagram-Kanal zu ihrem neuesten Bildbeitrag. Auf der Aufnahme küsst sie den 31-Jährigen innig und hat ihren Arm um seinen Hals gelegt. Der ehemalige Flirtshow-Teilnehmer genießt die Zärtlichkeiten mit geschlossenen Augen.

Im Gespräch mit Daily Mail hatte zuvor schon ein Bekannter des Paares verraten, dass es zwischen den beiden sehr gut laufen solle. "Katie ist absolut begeistert von Carl", meinte er. Sie hätten nicht nur gemeinsam den Lockdown überstanden – der Muskelmann habe seiner neuen Freundin vor allem auch geholfen, die gescheiterte Liebe zu ihrem Ex zu verarbeiten.

Instagram / katieprice Katie Price im Jahr 2020

Instagram / carljwoods "Love Island"-Star Carl Woods

Instagram / carljwoods Carl Woods, TV-Star



