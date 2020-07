Ricky Martin (48) erfreut seine Fans mit einem tollen Schnappschuss! Der Sänger ist seit Anfang 2018 mit seinem Partner Jwan Yosef verheiratet. Das Paar erfüllte sich auch bereits mithilfe von Leihmutterschaften seinen Kinderwunsch: Die Zwillinge Valentino und Matteo sind mittlerweile elf Jahre alt. Einige Monate nach ihrer Eheschließung erblickte ihre Tochter Lucia das Licht der Welt und knapp ein Jahr später folgte mit Sohnemann Renn Kind Nummer vier. Für eine knuffige Momentaufnahme trommelte Ricky nun die ganze Rasselbande zusammen.

Vor wenigen Tagen teilte der stolze Vater ein Schwarz-Weiß-Foto mit seinem Mann und seinen Kids auf Instagram. Jwan hat darauf ihre Tochter auf dem Schoß, während der Musiker den Jüngsten mit einer Hand in die Luft hebt. Die Zwillingsbrüder tummeln sich derweil im Vordergrund des Bildes. Bei diesem seltenen Anblick wird deutlich: Die vier Kinder sind total groß geworden! Die Eltern halten ihre Kleinen zwar nicht explizit aus der Öffentlichkeit heraus – doch Fotos von ihnen haben definitiv Seltenheitswert.

Die Fans sind von dem Netzbeitrag total begeistert und liken ihn innerhalb eines Tages über 650.000 Mal. "Ich liebe das so sehr! Und schaut euch diese Süßen an", kommentiert ein Follower, während ein anderer User ebenfalls bemerkt, was für einen Schuss die vier Knirpse gemacht haben: "Sie werden erwachsen!"

Getty Images Jwan Yosef und Ricky Martin im April 2017 in Los Angeles

Instagram / ricky_martin Ricky Martin und Tochter Lucia im Dezember 2019 in Puerto Rico

Getty Images Ricky Martin und Jwan Yosef mit ihren Söhnen

