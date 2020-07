Bei Berlin - Tag & Nacht ging es am Montag ziemlich rund! In der beliebten Vorabendserie stand das zehnjährige WG-Jubiläum an, doch ein ungebetener Gast tauchte auf: Theo (Ranndy Frahm) war einfach nicht über seine Ex Peggy (Katrin Hamann, 32) hinweggekommen. Die Tatsache, dass sie von Theos Erzrivalen Joe (Lutz Schweigel) schwanger ist, brachte das Fass schließlich zum Überlaufen. Aus Rache steckte Theo die Ur-WG in Brand, die daraufhin in Schutt und Asche zerfiel. Wie kamen diese Szenen bei den Zuschauern an?

In einer Promiflash-Umfrage stimmten 2.042 Leser darüber ab (Stand 07. Juli, 06:45 Uhr). Rund 1.536 der abgegebenen Stimmen – 75,2 Prozent – waren von der Story überwältigt, die Bilder machten sie sprachlos und rührten sie. Nur 506 der Umfrage-Teilnehmer (24,8 Prozent) fanden das Feuer-Inferno nicht überzeugend. Ihrer Meinung nach waren die Flammen zu viel des Guten.

Auch für die Darsteller war dieser Dreh besonders emotional. "Das war sehr krass, sehr emotional und heftig: Alles, was da gelebt und gefeiert wurde, ist mit einem Schlag weg – ein bisschen, als wäre mein Leben explodiert. Ich war ja fast von Anfang an mit dabei. Die WG ist quasi meine Familie", erklärte Fernando Dela Vega alias Fabrizio im Promiflash-Interview.

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Zehnjähriges WG-Jubiläum bei "Berlin - Tag & Nacht", Juli 2020

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Szene aus "Berlin - Tag & Nacht", Juli 2020

Instagram / fabriziobtn1970 Fernando Dela Vega, TV-Darsteller



