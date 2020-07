Heute Abend ging es bei Berlin - Tag & Nacht heiß her – im wahrsten Sinne des Wortes! Zum Plot: Beim zehnjährigen WG-Jubiläum taucht ein ungebetener Gast auf: Theo (Ranndy Frahm) kann es einfach nicht verkraften, dass seine große Liebe Peggy (Katrin Hamann, 32) schwanger ist – und das von seinem Erzrivalen Joe (Lutz Schweigel). Aus Rache steckt er die Ur-WG in Brand, die daraufhin komplett abbrennt. Nicht nur in der Daily ist das eine äußerst emotionale Situation – den Schauspielern stockte beim Anblick des echten Infernos tatsächlich der Atem.

"Das war schon ein aufregender Moment, da wir wussten, dass die Zeit in diesem langjährigen Serien-Zuhause jetzt vorbei ist. Die WG wird in Schutt und Asche gelegt und wir werden dort nicht mehr einziehen", erklärt Joe-Darsteller Lutz jetzt auf Promiflash-Nachfrage. Auch Fernando Dela Vega alias Fabrizio scheint das Herz geblutet zu haben: "Das war sehr krass, sehr emotional und heftig: Alles, was da gelebt und gefeiert wurde, ist mit einem Schlag weg – ein bisschen, als wäre mein Leben explodiert. Ich war ja fast von Anfang an mit dabei. Die WG ist quasi meine Familie."

Falko Ochsenknecht (35), der die Rolle Ole verkörpert, hat dabei eher die Technik beeindruckt. "Man kannte so etwas bisher ja nur aus Action-Filmen. Ich fand es interessant, das mal mitzuerleben, auch wenn es natürlich schade ist, zu sehen, wie die WG abbrennt." BTN sei mit diesen Räumlichkeiten "groß geworden und es hängen viele Erinnerungen daran". Er freue sich allerdings auch schon auf Neues.

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Zehnjähriges WG-Jubiläum bei "Berlin - Tag & Nacht", Juli 2020

RTL2 Ranndy Frahm bei "Berlin - Tag & Nacht"

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Peggy (Katrin Hamann) beim "Berlin - Tag & Nacht"-WG-Brand

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Szene aus "Berlin - Tag & Nacht", Juli 2020

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Szene aus "Berlin - Tag & Nacht", Juli 2020



