Domenico De Cicco (37) bringt seine allererste Single raus! Eigentlich kennt man den fröhlichen TV-Star bisher nur aus Reality-Shows wie dem Dschungelcamp, Bachelor in Paradise oder Die Bachelorette. Doch Engagements dieser Art reichen dem Papa offenbar nicht mehr: Gerade gab Domenico bekannt, dass er schon bald als Sänger mit seinem Song "Du bist mein Hauptgewinn" durchstarten wird. Im Promiflash-Interview hat er verraten, wie es dazu gekommen ist!

Wie Domenico stolz auf Instagram öffentlich machte, wird er am 17. Juli seine erste eigene Single vor einem großen Auto-Publikum in Fulda präsentieren. Die letzten Wochen des Lockdowns habe er genutzt, um seine Popschlager-Nummer "Du bist mein Hauptgewinn" zu schreiben und einzusingen – das sei schon lange ein großer Traum des Familienvaters gewesen. "Ich bin Italiener, ich liebe Singen und kann mich so am besten ausdrücken. Ich dachte, ich würde es nie packen, und dann irgendwann habe ich gedacht, wieso versuche ich nicht, es zu verwirklichen. Mein Hauptgewinn ist meine Familie. Deswegen habe ich den Song auch meiner Kleinen gewidmet, meiner tollen Family, meiner Freundin", berichtete er im Gespräch mit Promiflash. Das Lied singt Domenico auf Deutsch, weil er findet, dass es sich am besten anhöre und ihn so jeder verstehen könne.

Für sein musikalisches Debüt hat Domenico sogar extra Gesangsunterricht genommen, wie er weiter erzählte. "Ich habe noch nie professionell gesungen, nur für mich oder mal auf Familienfeiern, weil ich einfach Spaß habe, zu singen. Bevor ich meinen Song geschrieben habe, habe ich aber Unterricht bekommen und mir wurde beigebracht, wie ich die Töne am besten einsetze, die Luft bestmöglich nutze, damit ich das Lied gut singen kann." Für seinen Auftritt in der kommenden Woche sei der 37-Jährige auch schon bestens vorbereitet und freue sich, auf der Bühne einfach gute Laune verbreiten zu können.

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco mit seiner Partnerin Julia und ihrem Baby Lia

Anzeige

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco im Tonstudio

Anzeige

ActionPress Domenico De Cicco, September 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de