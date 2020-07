Am Wochenende ist es soweit: RTL2 startet mit "Deine Hochzeit – Live!" ein neues TV-Experiment. In Echtzeit begleiten die beiden Moderatoren Eric Schroth (30) und Alexandra Maurer (38) zwei Trauungen – von der Vorbereitung bis zum Jawort. Den Anfang macht der Neue-Deutsche-Welle-Star Markus Mörl (60), der mit seiner Partnerin Yvonne König (49) nach sieben Anträgen endlich den Gang vor den Altar wagt! Im Promiflash-Interview plauderte das Paar nun aus, wieso es diesen Schritt ausgerechnet in der neuen RTL2-Show macht!

Am kommenden Samstag können die Fans von Markus und Yvonne dabei zusehen, wie sie sich endlich das Jawort geben. Warum sie sich dafür ausgerechnet die Sendung ausgesucht haben? Das liege an der aktuellen Gesundheitslage, wie Markus gegenüber Promiflash erklärte: "Unsere Lieben, die wir bedingt durch die Corona-Auflagen nicht einladen konnten, können so zumindest ein bisschen mit uns feiern." Sieben Mal war Markus in der Vergangenheit vor seiner Yvonne auf die Knie gegangen und hatte auch stets ein 'Ja' zu hören bekommen. Warum es dennoch so lange bis zur Hochzeit dauerte? "Leider kamen wir aus zeitlichen und manchmal aus gesundheitlichen Gründen dann doch nicht zum Heiraten. Da haben wir den Antrag dann einfach erneuert.", plauderte Markus aus.

Ganz allein müssen Markus und Yvonne aber nicht feiern: Dank der gelockerten Regeln dürfen einige Familienangehörige und auch prominente Freunde der beiden dabei sein. Neben den Promis heiratet auch ein weiteres Paar während der Sendung – Friseurin Leslie und Gastronom Oleg. Die Show startet kurz vor Beginn der beiden Zeremonien. Die Hochzeitsreporter Alexandra und Eric werden die Ereignisse der Trauungen für die Zuschauer kommentieren.

"Deine Hochzeit – Live!": Ausstrahlung am Samstag, 11. Juli 2020, um 20:15 Uhr, live bei RTLZWEI.

Markus Mörl und Yvonne König

Eric Schroth

Alexandra Maurer

Oleg und Leslie

