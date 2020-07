Dürfen sich die Fans etwa bald auf einen neuen Sommerhit freuen? Das Jahr 2017 prägten in Deutschland musikalisch vor allem zwei Künstler: Pietro Lombardi (28) und Kay One (35). Mit dem Pop-Song "Señorita" landeten die beiden einen Megahit, der auf YouTube bis heute über 143 Millionen Mal aufgerufen wurde. An diesen Erfolg wollen die zwei nun offenbar mit einem weiteren Lied anknüpfen – und drehen aktuell auch schon fleißig das Musikvideo dazu!

Mit dem Track "Cinderella" wollen Pietro und Kay One ihren Fans nicht nur was für die Ohren bieten, sondern auch für die Augen: Deshalb produzieren sie aktuell ein Musikvideo in einer luxuriösen Finca auf Mallorca, die der Ex-DSDS-Juror jetzt schon vorab in seiner Instagram-Story zeigt: Die Villa besteht aus mehreren Stockwerken und zahlreichen Zimmern. Und obwohl sie ohnehin direkt am Meer liegt, gibt es für Schwimmeinheiten auch einen riesigen Pool vor Ort! Von der Ausstattung ist Pietro selbst ganz fasziniert und erklärt: "Richtig krass, ich bin selber geflasht!" Ob das neue Video seinem Vorgänger ähneln wird? Immerhin war der Clip zu "Señorita" vor drei Jahren auf derselben spanischen Insel gedreht worden.

Damit "Cinderella" weit oben in den Charts landet, setzt Pietro aber nicht nur auf ein ästhetisches Video, sondern verfolgt noch eine andere Strategie: In der vergangenen Woche hatte er seine Fans dazu aufgerufen die Single, die am 17. Juli erscheinen wird, schon vorab zu kaufen und ihnen versprochen, sich im Gegenzug bei jedem Käufer zu melden: "Ich werde jeden persönlich anrufen."

Anzeige

Instagram / kayone Rapper Kay One in Spanien im Juli 2020

Anzeige

Getty Images Pietro Lombardi bei "Let's Dance" 2018

Anzeige

Instagram / kayone Musiker Kay One im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de