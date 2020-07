Ihr Verschwinden ist immer noch nicht geklärt! Vor einigen Stunden wurde bekannt, dass Naya Rivera (33) am Mittwoch verschwunden ist. Die ehemalige Glee-Darstellerin war mit ihrem Sohn Josey Hollis Dorsey (4) mit einem Boot auf einen See gefahren, als Beamte wenig später den Vierjährigen alleine an Bord auffanden. Zur Stunde sucht die Polizei weiter vehement nach der Vermissten. Bilder zeigen jetzt, wie groß die Suchaktion nach Naya ist!

Wie aktuelle Aufnahmen zeigen, suchen Polizisten an Land, zu Wasser und in der Luft nach der 33-Jährigen. Vor allem Rettungsboote fahren den See weitläufig ab, da die Schauspielerin in den Lake Piru gesprungen sein soll. Außerdem sind Taucherteams seit Donnerstagmorgen im Dauereinsatz, um den Serienstar zu finden. Die Polizei geht mittlerweile aber davon aus, dass sie Naya nicht mehr lebend auffinden werden.

Der See in Kalifornien ist seit einigen Jahren für das Verschwinden von Menschen bekannt. In der Vergangenheit habe es viele Unglücke gegeben, bei denen schon einige Menschen ertrunken sind. Vor allem unerfahrene Schwimmer haben es schwer. "Wenn jemand an den Strand kommt und ein bisschen rausschwimmt, in ein tieferes Loch oder von einer Strömung erfasst wird, dann geraten sie in Panik", erklärte ein ehemaliger Rettungsschwimmer.

MEGA Die Suche nach Naya Rivera auf dem Piru-See

Getty Images Naya Rivera im November 2019

RMG News / MEGA Rettungshelikopter auf der Suche nach Naya Rivera

RMG News / MEGA Rettungsboot auf der Suche nach Naya Rivera



