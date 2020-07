Was ist mit Naya Rivera (33) passiert? Die ehemalige Glee-Darstellerin wird nach einem Bootsauflug mit ihrem Sohn Josey vermisst. Der Vierjährige wurde allein in dem Boot vorgefunden und erzählte, dass seine Mama ins Wasser gesprungen, aber nicht mehr aufgetaucht sei. Nur kurz vor ihrem Verschwinden veröffentlichte Naya noch ein Bild von sich und ihrem Sohn – offenbar aufgenommen auf einem Boot...

Das Instagram-Bild zeigt die Schauspielerin und ihr Kind in einem innigen Moment. Ganz fest schiegen sie sich aneinander. "Einfach nur wir zwei", schrieb Naya zu der Aufnahme, die dem Anschein nach auf einem Boot aufgenommen wurde. Unklar ist, ob das Foto am Tag von Nayas Verschwinden entstanden ist. Es ist jedoch ihr letztes Lebenszeichen in der Öffentlichkeit.

Unter dem Bild sind zahlreiche besorgte Nachrichten zu lesen. Nayas Fans beten dafür, dass mit ihr alles in Ordnung ist. "Ich kann nicht glauben, was ich gerade in den Nachrichten gehört habe. Ich hoffe, es geht dir gut, Naya!", kommentierte etwa ein User das Mutter-Sohn-Pic. Die Suche nach der 33-Jährigen in dem Stausee Piru in Südkalifornien dauert derweil noch immer an.

Frederick M. Brown / Getty Images Naya Rivera bei einer Pressekonferenz

Twitter / Naya Rivera Naya Rivera mit ihrem Sohn

Frederick M. Brown / Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin



