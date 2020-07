Paris Jackson (22) enthüllt schlimme Details aus ihrer Vergangenheit! Die Tochter von Michael Jackson (✝50) sorgte in den vergangenen Jahren immer wieder für erschreckende Schlagzeilen: Erst im Frühjahr 2019 hatte es Gerüchte gegeben, die Musikerin habe versucht, sich das Leben zu nehmen. Die Vermutungen stellten sich später als großes Missverständnis heraus. Nun offenbarte Paris jedoch, dass es in ihrer Jugend tatsächlich so schlimm um sie gestanden hat: Sie unternahm als Teenie gleich mehrere Suizidversuche.

"Ja, ich habe viele Male versucht, mich umzubringen!", erklärte die 22-Jährige im Gespräch mit ihrem Freund Gabriel Glenn in ihrer Facebook-Serie Unfiltered. Der Grund dafür sei damals Mobbing aufgrund ihrer Figur gewesen – denn nach dem Tod ihres Vaters 2009 habe sie viel an Gewicht zugelegt: "Essen wurde zur Sucht. Dann hat mich ein Cousin fett genannt und ich dachte, ok, das kann ich nicht mehr. Und so begann ich mit der Selbstverletzung. Es war die Übertragung vom psychischen Schmerz auf den physischen Schmerz!"

Nach einem Suizidversuch 2013 war Paris schließlich auf ein Therapie-Internat in Utah geschickt worden, um ihre Depressionen zu überwinden. Entsprechend schlimm sei es für das Model gewesen, im vergangenen Jahr die falschen Suizid-News über sich lesen zu müssen: "Paris ist wirklich verletzt und verärgert!", erklärte damals ein Bekannter.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Paris Jackson bei einem Event in Beverly Hills, November 2019

Actionpress/ Sipa Press Paris Jackson, Schauspielerin

Getty Images Paris Jackson, Model und Musikerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de