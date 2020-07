So groß ist Cardi Bs (27) Tochter schon! Seit Juli 2018 sind die erfolgreiche Rapperin und ihr Mann Offset (28) stolze Eltern eines kleinen Mädchens: Kulture Kiari Cephus verzaubert die Musiker jeden Tag aufs Neue. So betont Cardi im Netz regelmäßig, wie "verliebt" sie in ihre kleine Tochter sei, und postet dazu süße Schnappschüsse ihres Mini-Me. Auch an diesem besonderen Ereignis ließ die "I Like It"-Interpretin nun ihre Fans teilhaben: Kulture Kiari feierte ihren zweiten Geburtstag!

Am 10. Juli wurde die Promi-Tochter nun zwei Jahre alt. Mama Cardi hielt die Feierlichkeiten auf ihrem Instagram-Profil fest. Besonders zauberhaft ist dabei ein Video, das das Geburtstagskind beim Tanzen zeigt: In einem neonpinken Outfit aus einem Sweater und einem XXL-Tüllrock schwingt Kulture das Tanzbein – im Hintergrund sind ihre Mutter und einige Freundinnen zu hören, die ein Geburtstagsständchen für sie singen: eine Abwandlung von will.i.ams (45) Hit "It's My Birthday".

Natürlich gab es am Abend auch noch eine Party für das Geburtstagskind: Die Eventlocation war über und über mit pinken Ballons und Puppen dekoriert – am Eingang hing außerdem ein riesiges Schild mit Kultures Namen darauf. Ob Mama Cardi sich hier von Kylie Jenner (22) hat inspirieren lassen? Auch die Reality-TV-Beauty hatte für die letzte Geburtstagsparty ihrer Tochter Stormi (2), bei der Kulture übrigens eingeladen war, keine Kosten und Mühen in Sachen Deko gescheut.

Instagram / iamcardib Kulture Kiari an ihrem zweiten Geburtstag

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrer Tochter Kulture Kiari

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihrer Tochter Kulture Kiari



