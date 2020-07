In wenigen Stunden ist es so weit: Schlagerstar Markus Mörl (60) bekommt das langersehnte Jawort seiner Partnerin Yvonne König (49)! Fünf Jahre gehen der "Ich will Spaß"-Interpret und seine Zukünftige jetzt schon gemeinsam durchs Leben – und siebenmal ist der Musiker bereits vor ihr auf die Knie gegangen. Beim letzten Antrag sollte Yvonne dann endlich zustimmen. Heute Abend werden die Turteltauben nun live im TV vor den Traualtar treten. Kalte Füße hat der 60-Jährige offenbar nicht: Kurz vor der Hochzeit macht Markus seiner Braut eine rührende Liebeserklärung!

"Sie ist nicht nur meine Frau und Geliebte, sondern auch mein bester Kumpel. Das hatte ich noch nie!", schwärmt der Sänger im Bild-Interview. Was genau liebt Markus denn besonders an Yvonne? "Sie ist natürlich gut gebaut, ich mag ihre Grundfröhlichkeit und ihre leichte Kölner Art. Mein Leben ist strukturierter und auch fröhlicher geworden mit ihr." Da kann seine zukünftige Ehefrau nur zustimmen: "Markus ist mein Yang", betont die Blondine. "Also das Gegenstück, was mir immer fehlte im Leben. Er ist einfach mein Traummann!"

Markus und Yvonne sind in ihrer Beziehung bereits durch dick und dünn gegangen. Im Promiflash-Interview schilderte der Neue-Deutsche-Welle-Star: Ihr Liebesglück sei von Unfällen und Krankheiten überschattet worden: "Ja, wir mussten ein paar gesundheitliche Schicksalsschläge überstehen", so Markus. "Aber jetzt geht's uns beiden wieder gut und wir freuen uns auf die Hochzeit."

Anzeige

Deine Hochzeit – Live!, RTL2 Markus Mörl und Yvonne König

Anzeige

Instagram / yvonne_koenig Yvonne und Markus Mörl

Anzeige

Instagram / yvonne_koenig Markus Mörl und seine Partnerin Yvonne

Werdet ihr euch Yvonnes und Markus' Hochzeit im TV ansehen? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich denke nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de