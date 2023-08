Nach Ärzte-Marathon: Markus Mörls Frau dachte, sie hat Krebs

Sie ist schon vom Schlimmsten ausgegangen! Der Star der Neuen Deutsche Welle, Markus Mörl (63), und seine Yvonne König (52) führen eigentlich ein ziemlich unaufgeregtes Eheleben. Seit 2020 gehen die beiden als Mann und Frau durchs Leben. Nun mussten sie aber am eigenen Leib erfahren, was "in Gesundheit und Krankheit" heißt: Yvonne hatte die Vermutung, dass sie an Krebs erkrankt ist!

Grund für ihre Annahme war nämlich ein andauernder Husten, den sie einfach nicht loswerden konnte. "Ich dachte, es ist Lungenkrebs", berichtet sie Bild und führt aus: "Wo ich überall gewesen bin, unfassbar. Lungenarzt und sonst wo. Ich habe eigenständig eine Magenspiegelung machen lassen, da kam es raus: Zwerchfellbruch!" Daraus resultiere so ein starker Reflux, der im schlimmsten Fall zum Speiseröhren-Krebs führen könne.

Schon drei Jahre lang leidet sie unter dem Husten, dessen Ursache jetzt erst geklärt werden könnte. "Durch einen Riss im Zwerchfell schließt mein Magen nicht richtig, das führt dazu, dass die Magensäure aufsteigt, und durch die Dämpfe muss ich Husten", erklärt Yvonne weiter. Sie wolle einfach nur noch ihr Leben zurück haben und ganz normal wieder essen und trinken.

