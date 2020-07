Die Modern Family-Stars sind auch im echten Leben wie eine Familie! Elf Jahre lang standen die Hauptdarsteller Julie Bowen (50), Ariel Winter (22) und Co. gemeinsam für die Mockumentary vor der Kamera – zum letzten Mal dann Ende Februar, als die finale Folge gedreht wurde. Ganz klar: Die gemeinsame Zeit am Set hat die Schauspieler eng zusammengeschweißt. So süß gratulieren ihre "Modern Family"-Kollegen Gloria-Darstellerin Sofia Vergara (48) jetzt zum Geburtstag!

Am 10. Juli wurde die Beauty 48 Jahre alt. Zu diesem Anlass veröffentlichte Cameron-Darsteller Eric Stonestreet (48) jetzt einen ulkigen Schnappschuss von Sofia auf Instagram, auf dem die schöne Kolumbianerin offenbar blinzeln musste. "Happy Birthday, Sofia! Da wir jetzt nicht mehr zusammenarbeiten, konnte ich das hier gefahrlos posten", witzelt Eric in der Bildunterschrift. "Ich liebe dich und vermisse dich."

Auch Haley-Darstellerin Sarah Hyland (29) entschied sich im Rahmen der Geburtstagswünsche für ein lustiges Foto. Via Instagram veröffentlichte die 29-Jährige ein älteres Bild von sich und Sofia auf einem roten Teppich: Während Sofia strahlend schön wie immer in die Kameras lächelt, wirft Sarah ihr einen zweifelnden Blick zu. "Happy Birthday, Sofia. Ich werde mich immer vor dir verbeugen – du bist so eine starke und tolle Frau", schreibt sie dazu. Mitchell-Darsteller Jesse Tyler Ferguson (44) und Sofias Serien-Sohn Rico Rodriguez gratulierten ihr ebenfalls im Netz.

