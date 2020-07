Wie harmoniert es zwischen Rebecca Zöller und Tim unter der Bettdecke? Die beiden Reality-TV-Darsteller lernten sich in der letzten Staffel von Big Brother kennen und kamen sich im TV-Container näher. Dabei gingen die anfänglichen Streicheleinheiten schnell in wilde Knutschereien über, zum Sex kam es zwischen der Beauty und dem Blondschopf in der Show jedoch nicht. Das konnten Tim und Rebecca jetzt nachholen.

Gegenüber Promiflash plauderte das Pärchen aus dem Nähkästchen und verriet: Im Bett könnte es gar nicht besser laufen. "Es passt perfekt", verkündete die Studentin. Auch ihr Partner zeigte sich überzeugt. "Alles passt. Sitzt, passt und hat Luft", sagte Tim in dem Gespräch. Dass sie erst nach der Sendung miteinander intim wurden, bereuen die beiden keinesfalls. Alles sei genau richtig gewesen.

Allerdings fiel es den Turteltauben offenbar nicht leicht, in der Show auf Sex zu verzichten, hatte Becky in einem früheren Promiflash-Interview erklärt: "Es war schon auf jeden Fall schwierig." Aber, so fügte sie auch hinzu: "Wenn du eine Decke drüber hast, macht es eh keinen Unterschied, was du da unter der Decke tust."

Anzeige

Sat. 1 Tim und Rebecca bei "Big Brother"

Anzeige

Instagram / bigbrother.timbilly Rebecca und Tim, Ex-"Big Brother"-Bewohner

Anzeige

Instagram / rebeccazoeller Tim und Rebecca, "Big Brother"-Kandidaten 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de