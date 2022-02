Er hat sich mit seiner Bewerbung offenbar Zeit gelassen! Tim Heister versuchte am vergangenen Samstag, die Deutschland sucht den Superstar-Jury von sich zu überzeugen. Das Ticket für den Auslandsrecall blieb dem einstigen Big Brother-Kandidaten am Ende jedoch verwehrt. Dass er in der Castingshow vor eine neue Jury treten konnte, freute den Sänger offenbar: Promiflash verriet Tim, dass er ungern vor Dieter Bohlen (68) singen wollte!

"Auch wenn ich Dieter Bohlen sehr schätze, hätte ich nicht am 'alten' DSDS teilnehmen wollen", erzählte Tim im Gespräch mit Promiflash. Niemand müsse perfekt sein, um vor die Jury zu treten, fügte er hinzu – das sei in den vorigen Staffeln aber nicht vermittelt worden: "Ich denke, dass die alte Ausrichtung des Senders für viele Künstler abschreckend und wie eine Wundertüte wirkte – wirst du fertiggemacht oder nicht?" Vor allem beim Singen sei das ein großes Problem.

In diesem Jahr sei das Format allerdings sehr auf die Teilnehmer zugegangen, betonte Tim: "DSDS 2022 steht hinter den Kandidaten und verurteilt nicht, sondern redet Tacheles ohne ausfallend zu werden." Das ermutige die Künstler auch, weiterzumachen, wenn es beim ersten Mal nicht klappen sollte, sagte er abschließend.

Instagram / timbillyboy Tim Heister, DSDS-Kandidat 2022

RTL / Stefan Gregorowius Tim Heister mit der Jury von DSDS

Instagram / bigbrother.timbilly Der Ex-"Big Brother"-Kandidat Tim

