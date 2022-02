Für Tim Heister hat sich der Traum vom Superstar-Titel schneller als gedacht ausgeträumt! Der ehemalige Big Brother-Kandidat versuchte sein Glück am Samstag bei DSDS. Mit Philipp Poisels (38) Song "Wie soll ein Mensch das ertragen" begeisterte er zunächst die Juroren – doch in den Auslands-Recall schaffte es der Student nicht. Promiflash hat bei Tim nachgefragt: Wie enttäuscht war er nach seinem DSDS-Aus?

"Mich hat es extremst enttäuscht, nicht in den Auslands-Recall gekommen zu sein", gab der Boyband-Hottie im Promiflash-Interview ehrlich zu. Neben den anderen Teilnehmern habe er sich jedoch nicht allzu gut gefühlt – und auch sein Recall-Song habe ihm nicht so gelegen. "Selbstzweifel haben mir den Weg in dem Moment verbaut und das wusste ich auch sofort nach meinem Auftritt", erklärte Tim. Beim nächsten Mal wolle er sich nun besser vorbereiten.

Vielen Zuschauern könnte Tim jedoch trotzdem in Erinnerung bleiben. Immerhin sorgte der Blondschopf bei seinem Casting für einen coolen Moment – denn Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (53) sprangen spontan als Band ein und begleiteten den Songwriter während seiner Performance.

Anzeige

© SAT.1/Arya Shirazi Tim, Kandidat bei "Big Brother" 2020

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Toby Gad, Ilse DeLange und Florian Silbereisen, DSDS-Juroren 2022

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Tim Heister mit der Jury von DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de