Das hat er ihnen offenbar noch nicht verziehen! Tim Heister erlangte im vergangenen Jahr als Kandidat bei Big Brother eine gewisse Bekanntheit. Die versuchte er daraufhin in einer Castingshow von Luke Mockridge (32) auszubauen: Der Entertainer suchte im Rahmen seiner "Great Night Show" nämlich Musiker für eine Band. Doch an den Juroren Vanessa Mai (29) und Nico Santos (28) schaffte Tim es damals nicht vorbei, wie er Promiflash verriet – weswegen er anscheinend immer noch sauer ist!

An dem Format nahm Tim gemeinsam mit seinen heutigen Kumpels Nico Grund und Pascal Bornkessel teil. "Ich bin der Einzige von uns dreien, der nicht durch die erste Runde gekommen ist, weil Vanessa Mai und Nico Santos mich zu scheiße fanden, Grüße gehen raus!", machte der ehemalige Containershow-Kandidat seinem Ärger Luft. In die Band habe es am Ende allerdings niemand von ihnen geschafft.

Doch das hielt die Jungs nicht von ihrem Traum ab: Sie gründeten auch ohne Lukes Hilfe die Band 3Sum, mit der sie nun die Republik rocken wollen. Wir haben schon an dem Tag gesagt: Wenn wir es nicht in diese Band schaffen, wir drei machen das, wir ziehen das durch!", erinnerte sich Tim.

Instagram / rebeccazoeller Rebecca und Tim, ehemalige "Big Brother"-Kandidaten

Instagram / bigbrother.timbilly Der Ex-"Big Brother"-Kandidat Tim

Privat Tim Heister, Nico Grund und Pascal Bornkessel

