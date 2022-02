Sucht er den offenen Schlagabtausch? Tim Heister versuchte in der aktuellen Staffel von Deutschland sucht den Superstar, den musikalischen Durchbruch zu schaffen – jedoch vergeblich: Die Jury um Florian Silbereisen (40) und Co. verweigerte ihm das Ticket zum Auslandsrecall. Doch seine TV-Karriere will der einstige Big Brother-Kandidat deswegen noch lange nicht aufgeben. Promiflash erzählte Tim jetzt von seinen Plänen – und machte dabei keinem Geringeren als Calvin Kleinen (29) eine Kampfansage!

Denn das Image, mit dem sich der Muskelprotz in Shows wie Temptation Island in die Herzen zahlloser Trash-Fans schlawinerte, gefällt Tim offenbar gar nicht. "Ich kämpfe weiter dafür, zu zeigen, dass jeder Mann auch zarte Seiten hat und die auch nach außen zeigen darf." Die beste Bühne sei in seinen Augen ein Fernsehformat, betonte er: "Am liebsten in einer TV-Sendung mit Calvin Kleinen, der Verbildlichung von dummem Machogehabe."

Dennoch sei ihm bewusst, dass seine Haltung in solchen Shows auch polarisieren werde, gab Tim zu: "Ich weiß, die wenigsten werden mich einordnen können – aber das ist meine Stärke, denn so rege ich die Leute an, zu reflektieren." An welche Sendungen er dabei konkret denkt, ließ der Musiker allerdings offen.

RTL / Stefan Gregorowius Tim Heister bei DSDS 2022

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Reality-TV-Star

Instagram / timbillyboy Tim Heister, DSDS-Kandidat 2022

