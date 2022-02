Die Deutschland sucht den Superstar-Juroren beweisen ihr musikalisches Talent! Seit einigen Wochen suchen Ilse DeLange (44), Toby Gad (53) und Florian Silbereisen (40) als ganz neues Team nach frischen Talenten. In den Castings bekamen die drei dabei schon so einiges zu hören, so auch am Samstagabend. Kandidat Tim Heister begleitete sich selbst an der Gitarre – doch das war so miserabel, dass die Jury kurzerhand als Band einsprang!

Ganz gefühlvoll wollte Tim, der vielen Zuschauern bereits durch Big Brother bekannt sein dürfte, Philipp Poisels (38) "Wie soll ein Mensch das ertragen" zum Besten geben. Doch schon bei den ersten Tönen seiner Gitarre verzog Ilse das Gesicht – und auch Toby war nicht begeistert. Spontan setzte sich der Musikproduzent ans Klavier, die Blondine übernahm die Klampfe und Florian Silbereisen zückte das Akkordeon. Anschließend performten die Juroren gemeinsam mit dem Kandidaten.

Entsprechend besser war nach dem Spontankonzert auch die Kritik der Jury. "Die Gitarre steht dir total gut, aber ohne Gitarre fand ich es deutlich besser" erklärte Flori. Auch Toby gefielen die Emotionen des Studenten – gemeinsam mit Ilses "Ja" sicherte sich Tim somit den Einzug in den Recall.

RTL / Stefan Gregorowius Ilse DeLange, DSDS-Jurorin 2022

RTL / Stefan Gregorowius Tim Heister bei DSDS 2022

Thomas Burg / ActionPress Florian Silbereisen bei DSDS

