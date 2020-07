Heiß, heißer, Tom Holland (24)! Vielen dürfte der Schauspieler vor allem aus der Comicverfilmung Spiderman bekannt sein. In dem Marvel-Franchise schlüpft er in die Rolle des roten Superhelden und bringt Verbrecher zur Strecke. Jetzt steht er bereits für sein nächstes Projekt vor der Kamera. Der 24-Jährige übernimmt in dem Action-Abenteuer "Uncharted" die Hauptrolle des Schatzjägers Nathan Drake. Dieser Film stellt ihn vor allem körperlich vor neue Herausforderungen: Dafür scheint Tom jetzt ordentlich zu trainieren – und das Ergebnis dürfte vor allem bei seinen weiblichen Fans Schnappatmung ausgelöst haben.

Ein Superheld muss in Form bleiben – wie Tom seinen Followern jetzt beweist. In seiner Instagram-Story posierte der The Avengers-Darsteller oberkörperfrei für ein Spiegel-Selfie. Auf dem Bild präsentiert der Hollywoodstar sein stahlhartes Sixpack, das in dem gedimmten Licht perfekt zur Geltung kommt. Nur in einer kurzen schwarzen Sporthose steht der Brite in einem Fitnessstudio.

Seine sexy Bauchmuskeln hat er offenbar seinem Co-Star Mark Wahlberg (49) zu verdanken. Tom witzelt unter dem Schnappschuss: "Wenn du mit Mark Wahlberg trainierst, wirst du danach sterben." Bei diesem Anblick hat sich das harte Training der beiden offenbar gelohnt.

Anzeige

Instagram / tomholland2013 Tom Holland im Juli 2020

Anzeige

Instagram / tomholland2013 Tom Holland, Schauspieler

Anzeige

Instagram / markwahlberg Der Schauspieler Mark Wahlberg



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de