Möchte Tom Holland einen vierten "Spider-Man"-Film drehen?

Tom Holland (27) möchte seine Paraderolle nicht aufgeben! In einem Interview mit Deadline antwortet der Schauspieler auf die Frage, ob er sich vorstellen könnte, für einen vierten Spider-Man-Film erneut vor der Kamera zu stehen. "Die einfache Antwort ist, dass ich immer 'Spider-Man'-Filme machen möchte. Ich verdanke mein Leben und meine Karriere 'Spider-Man'. Die einfache Antwort lautet also: 'Ja. Ich werde immer mehr von den Filmen machen wollen'", erklärt er. Ganz so einfach gestaltet sich eine Fortsetzung der Superhelden-Filme aber nicht, wie er weiter ausführt: "Wir haben die Besten der Branche, die an einer Geschichte arbeiten. Aber bis wir rausgefunden haben, wie es am besten weitergeht, müssen wir das Erbe des Films schützen."

Der dritte Teil der Saga um den Spinnenmann sei so besonders gewesen, dass man sich nun genau überlegen müsse, wie es weitergehen soll, ohne dass sich die Themen aus den vorherigen Filmen zu sehr ähneln. "Das ist das erste Mal in diesem Prozess, dass ich so früh Teil des Kreativen war. Es ist einfach ein Prozess, den ich beobachte und lerne", verrät der 27-Jährige weiter und fügt hinzu: "Wie ich schon sagte, jeder möchte, dass es einen vierten Teil gibt. Aber wir wollen sicherstellen, dass wir es nicht mit den gleichen Dingen wie zuvor übertreiben."

Neben seinem riesigen Karriereerfolg und seinem Durchbruch als Schauspieler hat die Rolle des Peter Parker Tom auch privat weitergebracht: Am Set lernte er Zendaya (27) kennen, mit der er bereits seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben geht. Seit ihre Beziehung öffentlich wurde, gelten sie als Hollywood-Traumpaar. "Wir waren beide sehr, sehr jung, aber meine Karriere war schon im Gange und seine änderte sich über Nacht. Ich habe definitiv gesehen, wie sich sein Leben vor seinen Augen verändert hat. Aber er hat es wirklich gut gemeistert", erzählte sie kürzlich in einem Interview mit der Vogue über ihren Liebsten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch über einen weiteren "Spider-Man"-Film mit Tom Holland freuen? Ja, das fände ich super! Nö, das brauche ich nicht unbedingt... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de