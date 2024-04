Zendaya plaudert seltene Details über Beziehung mit Tom aus

Zendaya (27) und Tom Holland (27) sind das Traumpaar Hollywoods – und das, obwohl die beiden ihre Liebe weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten. Seitdem bekannt ist, dass sie sich nicht nur auf der großen Kinoleinwand lieben gelernt haben, sondern auch abseits dieser, verraten sie nur wenig über ihr gemeinsames Privatleben. Umso überraschender ist es, dass die Schauspielerin in einem aktuellen Interview über ihren Liebsten spricht. "Wir waren beide sehr, sehr jung, aber meine Karriere war schon im Gange, und seine änderte sich über Nacht", verrät sie Vogue und fügt hinzu: "Ich habe definitiv gesehen, wie sich sein Leben vor seinen Augen verändert hat. Aber er hat es wirklich gut gemeistert."

Im Rahmen des seltenen Interviews über ihr Privatleben kommt die "Greatest Showman"-Darstellerin auch auf ihre persönliche Zukunft zu sprechen – wobei diese auch eine eigene Familie beinhaltet. Dabei bereitet ihr jedoch vor allem ihr aktuelles Leben im Rampenlicht Sorgen. Dies sei etwas, das sie ihren Kindern nicht zumuten möchte. "Ich möchte nicht unbedingt, dass meine Kinder mit diesem [Ruhm] zurechtkommen müssen", betont Zendaya in diesem Zuge und fragt sich infolgedessen, wie es für sie beruflich weitergehen wird. "Werde ich für immer eine Person sein, die in der Öffentlichkeit steht?", scheint eine der Fragen zu sein, die sich die 27-Jährige zum jetzigen Zeitpunkt stellt.

Da nur wenig über das Liebesleben der beiden Spider-Man-Stars bekannt ist, sollen Zendaya und Tom ihre Zweisamkeit abseits des Trubels ganz besonders genießen. Gegenüber OK! Magazine ließ ein Insider vor wenigen Tagen verlauten, dass die beiden kaum glücklicher miteinander sein könnten. Inzwischen sollen sie deshalb sogar schon den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gewagt haben – und in ihre erste gemeinsame Bleibe gezogen sein. Wie die Quelle weiter wissen will, sei das "die beste Entscheidung gewesen, die sie je getroffen haben."

Getty Images Zendaya, Schauspielerin

Getty Images Tom Holland und Zendaya, 2024

