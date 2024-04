Zwillinge? Tom Holland zeigt sich mit seinem Bruder Harry!

Vorsicht, Verwechslungsgefahr! Wie ähnlich sich Brüder sehen können, beweisen Tom Holland (27) und Harry Holland jetzt bei einem gemeinsamen Besuch des Sands International Filmfestivals von St. Andrews in Schottland. Dort stellen die beiden ihren Kurzfilm "Last Call" vor, in dem es um eine verzweifelte Mutter geht, die nach einer Möglichkeit sucht, wieder Kontakt zu ihrem Sohn aufzunehmen. Wie Deadline berichtet, habe Harry die Idee am Set von Toms Film "Cherry" entwickelt. "Als ich den Film schrieb, waren wir in Cleveland, Ohio, [...] und ich hatte mit meiner eigenen psychischen Gesundheit zu kämpfen. Ich wusste, dass ich etwas erschaffen wollte und dass das Thema psychische Gesundheit dabei im Vordergrund stehen würde", erklärt er.

Tom und Harry teilen also nicht nur die gleiche Haarfarbe und ähnliche Gesichtszüge, sondern auch die Leidenschaft für Film und Schauspielerei. Und es scheint noch etwas Weiteres zu geben, das die zwei Brüder verbindet: ihr Interesse an Golf. Noch vor dem Filmfestival spielten sie nämlich eine Partie beim ersten Tom Holland Charity Golf Tournament. Das Turnier kam der Wohltätigkeitsorganisation "The Brothers Trust" von Tom, Harry und ihren zwei weiteren Brüdern Sam und Paddy, sowie dem Sands International Filmfestival zugute. Dabei bekamen sie Unterstützung von einem weiteren bekannten Gesicht: Marvel-Regisseur Joe Russo (52)!

Wer nicht dabei war, ist Toms Freundin Zendaya Coleman (27). Die Schauspielerin ist aber gerade auch anderweitig beschäftigt – nämlich mit der Pressetour ihres neuen Films "Challengers". Auf der Premiere in London erschien sie in Begleitung des Spiderman-Darstellers und die beiden wurden turtelnd im Kino abgelichtet. Gegenüber Entertainment Tonight deutete Zendaya an, wie dankbar sie für ihren Liebsten ist. "Ich darf um mich herum so viel Unterstützung erfahren", erzählte sie.

Getty Images Tom Holland, Harry Holland, Donald Mustard und Joe Russo beim Tom Holland Charity Golf Tournament

Getty Images Die Schauspieler Zendaya und Tom Holland, Dezember 2021

