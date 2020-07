Traurige Nachrichten aus Südafrika! Die Politikerin Zindzi Mandela (59) ist die jüngste Tochter von Freiheitskämpfer Nelson Mandela (✝95) und geriet erstmals in den Fokus der Öffentlichkeit, als sie 1985 eine Rede ihres Vaters mit dem Titel "Mein Vater sagt..." vortrug. Daraufhin machte sie sich ebenfalls einen Namen in der Politik und ist seit 2015 sogar Botschafterin ihres Landes in Dänemark. Nun gibt es traurige Nachrichten: Zindzi ist im Alter von 59 Jahren gestorben!

Dies berichtete das südafrikanische Staatsfernsehen SABC News am Morgen des 12. Juli. Den Angaben des TV-Senders zufolge soll die vierfache Mutter in einem Krankenhaus in Johannesburg verstorben sein. An was Zindzi, die mit vollem Namen Nobutho Zindziswa Mandela-Hlongwane hieß, genau gestorben ist, ist bislang nicht bekannt. Sie lebte rund sechseinhalb Jahre länger als ihr geliebter Papa.

Zindzi war allerdings nicht nur als Politikerin und Diplomatin aktiv, sondern auch als Lyrikerin. Ihr wohl berühmtestes Werk: Das Buch "Schwarz wie ich bin". Dabei handelt es sich um einen Gedicht-und Fotoband über Zindzis Geburtsstadt Soweto.

Getty Images Zindzi und Nelson Mandela bei einer Wahl in Johannesburg im April 2009

Getty Images Zindzi Mandela bei der "Mandela: Long Walk To Freedom"-Premiere in Hollywood im November 2013

Getty Images Zindzi Mandela bei einem Event in NYC im Juli 2008



