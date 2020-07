Läuten für Claudelle Deckert (46) demnächst die Hochzeitsglocken? Die Unter uns-Darstellerin machte erst im vergangenen Mai die Trennung von ihrem Mann Oliver öffentlich. Zu diesem Zeitpunkt war sie aber schon wieder anderweitig vergeben: Seit April schlägt ihr Herz für Manager Peter Olsson. Und obwohl ihre Liebe noch recht frisch ist, scheinen sich die beiden schon Großes für ihre gemeinsame Zukunft auszumalen – womöglich sogar Heirat inklusive?

"Diese gemeinsamen Feste, so Geburtstage und Weihnachten – da freue ich mich drauf mit unseren Kindern", schwärmte die Schauspielerin im Interview mit RTL. Dass die beiden sich schon gegenseitig ihre Kinder aus früheren Beziehungen vorgestellt haben, macht deutlich, wie ernst es ihnen miteinander ist. Und offenbar wollen sie auch schon den nächsten Schritt wagen. Zumindest spricht der gebürtige Schwede von "schönen Sachen", die sie geplant hätten. Mehr Details geben die beiden zwar noch nicht preis. Aber: "Man kann schon ein bisschen ahnen" , deutete Peter an.

Was wohl ihr Umfeld zu einer Blitz-Verlobung oder gar Hochzeit sagen würde? Der 58-Jährige verriet, dass die Reaktionen auf ihr Pärchen-Outing doch recht unterschiedlich ausfielen: "Die einen meinten: 'Das geht zu schnell, das ist nicht gut. Wartet ab!' Und dann gab es den anderen Teil und der hat gesagt: 'Wow, wie schön! Go for it!'"

Instagram / claudelleloves Claudelle Deckert, Schauspielerin

Instagram / living.well.with.claudelle Claudelle Deckert mit Peter Olsson

Gulotta,Francesco/ActionPress Peter Olsson



