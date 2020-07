Die Schlammschlacht von Amber Heard (34) und Johnny Depp (57) geht in die nächste Runde. Im Moment steht der Hollywoodstar in London vor Gericht, um ein britisches Verlagshaus wegen Verleumdung zu verklagen. Der Mittelpunkt des Verfahrens ist dabei allerdings die Ehe zwischen ihm und seiner Ex. Zum fünften Prozesstag wurde eine bisher unveröffentlichte E-Mail der Schauspielerin vorgelesen. Darin behauptet die Blondine: Johnny habe sie "Hure" genannt, getreten und dann ausgelacht!

In der E-Mail geht es um einen Vorfall, der sich 2014 an Bord eines Privatjets zwischen dem damaligen Paar ereignet haben soll. Amber beschreibt die Situation in dem Schreiben so: "Der Mann, den ich liebe und den ich heiraten möchte, nannte mich unter anderem eine Schande und Hure [...], bevor er mich in den Rücken getreten und mich anschließend für meine Tränen verspottetet hat." Die "Aquaman"-Darstellerin habe sich danach geschworen, Johnny zu verlassen – so wolle sie "nicht ihre Zukunft verbringen".

Der Fluch der Karibik-Star selbst streitet auch diese Vorwürfe ab. Unterstützt wurde sein Dementi von seinem ehemaligen Assistenten Stephen Deuters, der zu den Geschehnissen im Flugzeug befragt wurde. Er hat im Zeugenstand ausgesagt: Er habe zwar einen Streit gehört, aber weder von Gewalt noch von Beleidigungen etwas mitbekommen.

Getty Images Amber Heard vor dem Royalen Gerichtshof in London im Juli 2020

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard bei der "The Danish Girl"-Premiere in Westwood im November 2015

Getty Images Johnny Depp vor Gericht in London im Juli 2020



