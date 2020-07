Wie bitte?! Der US-amerikanische Schauspieler Johnny Depp (57) und seine Ex-Frau Amber Heard (34) sorgen mit ihrer Trennung für etliche Schlagzeilen – der Grund: Sie führen seit dem Jahr 2016 einen regelrechten Scheidungskrieg in der Öffentlichkeit. Die "Aquaman"-Darstellerin beschuldigte Johnny, ihr gegenüber gewalttätig gewesen zu sein. Das will der Hollywood-Star nicht auf sich sitzen lassen, er setzt sich zur Wehr. Im Zuge des Gerichtsprozesses erinnerte sich der 57-Jährige an einen besonders bizarren Moment während der Ehe: Kot im gemeinsamen Bett führte im Jahr 2016 zu einem heftigen Streit zwischen Johnny und Amber!

Dieser unangenehme Vorfall habe sich nach der Feier anlässlich Ambers 30. Geburtstags ereignet, zitierte Mirror aus Gerichtsdokumenten. "Soweit ich weiß, hat Frau Heard oder möglicherweise eine ihrer Freundinnen am nächsten Morgen ihren Stuhlgang in unserem gemeinsamen Bett hinterlassen", sagte Johnny aus. Doch war dieser unappetitliche Zwischenfall wirklich der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte? "Depp war schließlich gezwungen, die Beziehung zu beenden, vor allem nach dem Verhalten von ihr und ihren Freunden nach ihrer Geburtstagsfeier 2016", heißt es in den Papieren und auch Johnny bestätigte: "Ich beschloss, mich an diesem Tag von Frau Heard scheiden zu lassen."

Während Amber die Hintergründe dieses Ereignisses damals auf die gemeinsamen Hunde schob, hatte der Fluch der Karibik-Star einen ganz anderen Verdacht. "Am 12. Mai 2016 gestand Frau Heard [...], dass das Zurücklassen der Fäkalien im Bett ’nur ein harmloser Streich’ gewesen sei", erklärte Johnny. Somit habe sie, seiner Meinung nach, die Tat gestanden.

Anzeige

Getty Images Johnny Depp vor dem Gericht in London, Juli 2020

Anzeige

Getty Images Johnny Depp bei der Premiere von "Minamata" in Berlin, 2020

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de