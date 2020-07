Hana Nitsches (34) Tochter Aliya Frances (1) macht große Fortschritte! Die Kleine ist das erste Kind der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin und von ihrem Mann Chris Welch. Im August wird die süße Maus schon zwei Jahre alt. Im Netz hält Hana die Fans über ihre Entwicklung auf dem Laufenden. Nun verriet sie, dass Aliya ihren ersten vollständigen Satz gesprochen hat. Und das Model platzt beinahe vor Mutterstolz!

In ihrer Instagram-Story teilte die 34-Jährige ein Bild ihrer Tochter und schrieb dazu, dass sie im Fernsehen gerade gemeinsam eine Sendung schauen, bei der Kinderreime gezeigt werden. Ganz baff kommentierte sie: "Und mein Kind hat einen vollständigen Satz gesagt." Dieser lautete: "Monkey bumping head", also: Der Affe hat sich den Kopf gestoßen. Denn da Hana in den USA wohnt, lernt Aliya die englische Sprache. "Ich weiß, es ist für euch keine große Sache, aber als Mutter denkst du nur: 'Wow, mein Kind redet!'", fügte die TV-Bekanntheit völlig begeistert hinzu.

Eine andere Sache möchte Aliya hingegen wohl nur unfreiwillig annehmen: Das Entwöhnen der Brust ihrer Mutter. Doch um ihre Tochter endlich abzustillen, hat sich Hana nun eine Ausrede einfallen lassen. "Ich habe zu Aliya gesagt: 'Milch ist kaputt.' Und dann war sie erst total geschockt und traurig. Aber ich glaube, sie schauspielert total", erzählte die Wahlamerikanerin vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story.

Anzeige

Instagram / hananitsche Aliya Frances Nitsche im Juni 2020 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihre Tochter Aliyah in Laguna Beach, Kalifornien

Anzeige

ActionPress Hana Nitsche im März 2019 in Düsseldorf



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de