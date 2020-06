Hana Nitsche (34) ist unter der Haube – doch warum hat das so lange gedauert? Am Donnerstagabend sorgte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin für süße Schlagzeilen: Die Laufsteg-Schönheit hat ihren langjährigen Lebenspartner und Kindsvater Chris Welch geheiratet. Über zwei Jahre waren die Eltern einer kleinen Tochter zuvor verlobt. Doch warum haben sich Hana und Chris erst so nach so langer Zeit getraut?

Mit Promiflash sprach die GNTM-Dritte von 2007 im Sommer 2019 – damals bereits ein Jahr verlobt – über das Thema Heirat. Und schon da erklärte Hana: Ihre Eheschließung ist leider erstmal aufgeschoben! "Wir haben momentan mit Baby echt so viel zu tun, das hat uns alles etwas überrollt!", erklärte sie. Zudem hätten sie und Chris schon das Gefühl, längst verheiratet zu sein.

Den ganzen Stress scheinen die beiden nun aber überwunden zu haben. Kein Wunder – schließlich ist Töchterchen Aliya (1) auch schon fast zwei Jahre alt und richtig groß geworden. Das bewies sie auch bei der Hochzeit ihrer Eltern, wo sie das Blumenkind spielen durfte.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und Chris Welch bei ihrer Hochzeit

Hauter,Katrin / Action Press Chris Welche und Hana Nitsche mit ihrer Tochter Aliya

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihre Tochter Aliya



