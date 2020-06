Was für eine tolle Erinnerung an diesen ganz besonderen Tag! Hana Nitsche (34) gab ihrem langjährigen Freund Chris in der vergangenen Woche endlich das Ja-Wort. Nachdem die beiden bereits über zwei Jahre verlobt waren, trauten sie sich nun, den Bund der Ehe zu schließen. Natürlich war auch ihre einjährige Tochter Aliya Frances bei der Trauung mit dabei – und sorgte auch gleich für den schönsten Moment der Zeremonie!

Im Promiflash-Interview sprach die frischgebackene Ehefrau über ihre langersehnte Hochzeit. Diese hatte das Paar zunächst aufgeschoben, weil es sich zuerst voll und ganz auf die ersten Lebensmonate seines Töchterchens konzentrieren wollte. Und diese Entscheidung hat sich anscheinend gelohnt: Bei der Feier spielte Kleine nicht nur als Blumenmädchen eine wichtige Rolle: Auf die Frage, welcher Augenblick denn der Beste des Tages gewesen sei, antwortete Hana: "Als Aliya beim Ja-Wort ganz überraschend gejubelt hat. Wir haben alle erst mal ganz laut gelacht." Und auch ein weiterer Moment versüßte der 34-Jährigen die Hochzeit: Ihre Tochter stieß nach dem Ringwechsel "ganz stolz mit ihrem Papa mit Apfelsaft in einem Sektglas" an.

Kurz nach der Hochzeit hatte die Braut auch gleich ein paar Fotos von sich, ihrem Ehemann und Aliya auf Instagram gepostet – und die Fans der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin waren mehr als begeistert von der zuckersüßen Einjährigen: "Die Kleine ist sooo süß!" oder "Oh mein Gott, sie ist ein Engel" waren nur einige der lieben Kommentare.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und Chris Welch bei ihrer Hochzeit

Instagram/hananitsche Hana Nitsches Tochter Aliya und Chris Welch, Juni 2020

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihre Tochter Aliya

