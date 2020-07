Hana Nitsches (34) Töchterchen ist todunglücklich: Sie soll abgestillt werden! Mittlerweile ist die Kleine der einstigen Germany's next Topmodel-Kandidatin fast zwei Jahre alt. Höchste Zeit für ihre Mama, sie langsam von der Brust zu entwöhnen. Das stellt sich bei Aliya (1) aber alles andere als einfach heraus: Sie ist sehr hartnäckig und macht es der 34-Jährigen schwer. Ihrer Community erzählt Hana jetzt, mit welcher Notlüge sie ihr Prinzesschen vertröstet!

"Warum bist du traurig? Willst du an die Brust?", fragt die gebürtige Tschechin ihreTochter in ihrer Instagram-Story. Aliya nickt daraufhin und sieht sichtlich geknickt aus. Hanas knapp 90.000 Follower schicken ihr daraufhin Ratschläge, wie es am besten mit dem Abstillen klappen könnte: Brustwarzen abkleben, Essig drauf träufeln oder einfach stark bleiben, seien beliebte Hausmittelchen. Die Wahlamerikanerin entschied sich aber schließlich für eine kleine Ausrede: "Ich habe zu Aliya gesagt: 'Milch ist kaputt.' Und dann war sie erst einmal total geschockt und traurig. Aber ich glaube, sie schauspielert total. Ich muss da einfach durch."

Ob das allerdings die Lösung für die gesamte Übergangsphase sein könnte – daran zweifelt Hana momentan noch. Deshalb gefalle ihr ein Vorschlag ihrer Abonnenten ganz besonders: "Ein Wochenende beim Papa lassen und selbst mit deinen Mädels ausspannen!" Bei dem frischgebackenen Gatten des Models, Chris Welch, säße der Mini-Blondschopf in jedem Fall auf dem Trockenen. Und was hält er von der Idee? "Du verdienst es!", schmeichelt er seiner Liebsten.

Instagram / hananitsche Hana Nitsche und ihre Tochter Aliya

Getty Images Hana Nitsche im März 2019 in Düsseldorf

ActionPress Chris Welch, Hana Nitsche und ihre Tochter Aliya Frances im März 2019 in Düsseldorf



